МИД Греции отзывает посла из России – СМИ

Министерство иностранных дел Греции приняло решение об отзыве посла в Москве Андреаса Фриганаса.



Кто займет должность дипломата, пока не уточняется, сообщает RT.

Отмечается, что Фриганас занимал должность с марта 2016 года.

Ранее МИД России сообщил о принятии зеркальных мер в ответ на высылку из Греции двух российских дипломатов и запрет на въезд в страну еще двум сотрудникам дипведомства. Россияне обвиняются во вмешательстве во внутренние дела Греции и подрыве национальной безопасности страны.