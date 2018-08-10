МИД Греции отзывает посла из России – СМИ
Министерство иностранных дел Греции приняло решение об отзыве посла в Москве Андреаса Фриганаса.
Кто займет должность дипломата, пока не уточняется, сообщает RT.
Отмечается, что Фриганас занимал должность с марта 2016 года.
Ранее МИД России сообщил о принятии зеркальных мер в ответ на высылку из Греции двух российских дипломатов и запрет на въезд в страну еще двум сотрудникам дипведомства. Россияне обвиняются во вмешательстве во внутренние дела Греции и подрыве национальной безопасности страны.ОбществоВласть
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