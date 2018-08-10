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МИД Греции отзывает посла из России – СМИ

22:21, 10.08.2018
МИД Греции отзывает посла из России – СМИ
Фото: pixabay.com

Министерство иностранных дел Греции приняло решение об отзыве посла в Москве Андреаса Фриганаса.

Кто займет должность дипломата, пока не уточняется, сообщает RT.

Отмечается, что Фриганас занимал должность с марта 2016 года.

Ранее МИД России сообщил о принятии зеркальных мер в ответ на высылку из Греции двух российских дипломатов и запрет на въезд в страну еще двум сотрудникам дипведомства. Россияне обвиняются во вмешательстве во внутренние дела Греции и подрыве национальной безопасности страны.

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