Андрей Канчельскис о поражении «Зенита»: «Такое ни в какие ворота не лезет, позор футболистам»

Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед», а также первый тренер «Уфы» Андрей Канчельскис прокомментировал поражение «Зенита», тренируемого экс-тренером уфимцев Сергеем Семаком, от минского «Динамо» со счетом 0:4 в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

— Странно, что лучшую команду России не показывали по телевидению. Это ужас, куда смотрят руководители клуба и каналов?! Просто издеваются над болельщиками. А если говорить о самой игре, то такой результат — настоящий позор. «Зенит» всегда борется за медали, ставит высокие задачи, а тут такое. Наш уровень футбола, конечно, не самый высокий в мире, но уж явно повыше, чем у белорусов. Не могу понять, в чем причина. Может, что-то происходит в команде. Но 0:4! Такое ни в какие ворота не лезет, позор футболистам. Теперь остается выиграть 5:0. Возможно ли такое? «Барселона» доказала, что да. Минимальный шанс есть, один из миллиона, — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом Sport24.ru.

