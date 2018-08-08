Кабмин выделил 3 млрд рублей на достройку домов Urban Group

Правительство выделило 3 млрд рублей для финансирования завершения строительства объектов обанкротившихся стройкомпаний, входящих в Urban Group. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на официальном сайте правовой информации.

Средства выделены из резервного фонда правительства РФ. Сначала они будут направлены в Минстрой, затем переведены в Фонд защиты дольщиков.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять строительных компаний, входящих в Urban Group и занимающихся строительством жилых комплексов в Подмосковье.