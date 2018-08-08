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Кабмин выделил 3 млрд рублей на достройку домов Urban Group

13:50, 08.08.2018
Кабмин выделил 3 млрд рублей на достройку домов Urban Group
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Правительство выделило 3 млрд рублей для финансирования завершения строительства объектов обанкротившихся стройкомпаний, входящих в Urban Group. Соответствующее распоряжение опубликовано сегодня на официальном сайте правовой информации.

Средства выделены из резервного фонда правительства РФ. Сначала они будут направлены в Минстрой, затем переведены в Фонд защиты дольщиков.

Ранее Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять строительных компаний, входящих в Urban Group и занимающихся строительством жилых комплексов в Подмосковье.

Недвижимость
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