Пять стройкомпаний Urban Group признали банкротами

Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять строительных компаний, входящих в Urban Group и занимающихся строительством жилых комплексов в Подмосковье.



Решения вынесены в отношении компаний ООО «Ваш город», ООО «Экоквартал» (ЖК «Митино О2»), АО «Континент Проект» (ЖК «Солнечная система»), ООО «Хайгейт» (ЖК «Опалиха О3» и ЖК «Лесобережный»), ООО «Ивастрой» (ЖК «Лайково»), передает «РИА Новости».

Такие решения суд принял по заявлению Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства. По доводам юристов фонда зафиксированы значительная задержка при сдаче домов, нецелевое использование денежных средств, оплата работ по завышенным оценкам.

В связи с этим они и обратились в суд с заявлением о банкротстве. Нарушения в деятельности застройщика выявила и проверка Росстройнадзора.