В Татарстане начал работать первый автомат по выдаче SIM-карт
В Иннополисе начал работать первый в Татарстане терминал для выдачи SIM-карт. Он установлен на территории технопарка им. Попова.
Как сообщает пресс-служба Минсвязи РТ, устройство оборудовано технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим защиту персональных данных.
Для получения SIM-карты нужно отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных и сфотографироваться. После идентификации пользователя устройство выдает SIM-карту.
Напомним, что операторы связи в РФ с июня начали предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, чьи данные будут подтверждены в системах госорганов. Нововведения направлены на борьбу с нелегальным распространением sim-карт в стране.Технологии Татарстан
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