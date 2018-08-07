В Татарстане начал работать первый автомат по выдаче SIM-карт

В Иннополисе начал работать первый в Татарстане терминал для выдачи SIM-карт. Он установлен на территории технопарка им. Попова.

Как сообщает пресс-служба Минсвязи РТ, устройство оборудовано технологиями для обработки персональных и биометрических данных, а также специальным программным комплексом, обеспечивающим защиту персональных данных.

Для получения SIM-карты нужно отсканировать три страницы паспорта, подтвердить правильность распознанных данных и сфотографироваться. После идентификации пользователя устройство выдает SIM-карту.

Напомним, что операторы связи в РФ с июня начали предоставлять мобильные услуги только тем абонентам, чьи данные будут подтверждены в системах госорганов. Нововведения направлены на борьбу с нелегальным распространением sim-карт в стране.