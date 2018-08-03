Замминистра здравоохранения Удмуртии переходит на работу в Минздрав России

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии Людмила Гузнищева переходит на работу в Минздрав России. Об этом корреспонденту «Реального времени» рассказала сама Гузнищева.

По ее словам, она будет руководить новым структурным подразделением, которое в рамках департамента медицинской помощи детям и службы родовспоможения будет курировать вопросы детского здоровья и реализации приоритетных проектов в регионах.

К новой работе она приступит на следующей неделе, сегодня ее последний рабочий день в должности заместителя министра здравоохранения Удмуртии.

Напомним, во время своего визита в Удмуртию в августе 2017 года министр здравоохранения России Вероника Скворцова высоко оценила развитие системы здравоохранения в республике.