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Промышленность

Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства

09:39, 31.07.2018
Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства
Фото: government.ru

Подорожание бензина связано с обновлением Кабинета министров. Об этом заявил в интервью РБК бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки… Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор», — сказал он.

Напомним, что цены на бензин в России в июне выросли на 12,3%.

ПромышленностьЭнергетика
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