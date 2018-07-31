Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства

Подорожание бензина связано с обновлением Кабинета министров. Об этом заявил в интервью РБК бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.



«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов в период этой пересменки… Это не обвинение кого бы то ни было, а объективный фактор», — сказал он.



Напомним, что цены на бензин в России в июне выросли на 12,3%.