Ильдар Гильмутдинов: в вопросе об изучении родного языка мы ушли от слова «добровольность»

Депутат Госдумы от Татарстана Ильдар Гильмутдинов рассказал сегодня журналистам о связанных с изменениями в законодательстве планах по изучению татарского языка в рамках школьной программы.

Заверив присутствующих, что в настоящее время приняты «те решения, которые на данном политическом этапе были приемлемы», Гильмутдинов перечислил меры, которые, по его мнению, необходимо принять, чтобы не наступить на старые грабли, вызвав волну протестов, и одновременно не допустить исчезновения татарского из школьной программы — как в качестве родного, так и в качестве государственного языка.

Кроме того, депутат от Татарстана указал на необходимость разработки новых учебников и учебных пособий по родной речи и родной литературе — этим должен, в частности, заняться создаваемый в России федеральный фонд по поддержке родных языков.



Напомним, что народный избранник также объяснил, почему в первом чтении законопроекта голосовал за документ. Про его словам, татарстанским депутатам необходимо было добиться допуска к разработке поправок.