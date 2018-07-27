В Башкирии отправки зерна на экспорт выросли в 10 раз

В Башкирии объем отправки зерна по Куйбышевской железной дороге за I полугодие 2018 года составил 190 тысяч тонн. По сравнению с первой половиной 2017-го этот показатель вырос в 10 раз.

Всего по Башкирскому региону КбшЖД отправлено 248 тысяч тонн зерна, сообщает пресс-служба подразделения РЖД.

Также выросли показатели по контейнерным перевозкам, транспортировке промышленного сырья и химических продуктов.

Напомним, что в 2017 году Россия собрала рекордный урожай. Однако оказалось, что к такому объему не готовы мощности переработки, перевозки и хранения зерна.

