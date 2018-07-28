Предприятия ОПК предупредили о возможном падении гособоронзаказа

Предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) должны диверсифицировать производство, чтобы не столкнуться с проблемами. Гособоронзаказ может снизиться, заявил вице-премьер Юрий Борисов.

По его словам, чтобы обезопасить себя, предприятия ОПК должны иметь такой портфель заказов, чтобы 30% приходилось на гособоронзаказ, 30% — на военно-техническое сотрудничество и 30% — на гражданскую продукцию, передают «Ведомости».



Борисов напомнил, что президент Владимир Путин распорядился к 2025 году увеличить объем гражданской продукции предприятий ОПК как минимум до 30%, к 2030-му — до 50%.

Ранее сообщалось, что ФАС планирует в 2018 году внести в закон изменения для развития конкуренции в сфере гособоронзаказа.