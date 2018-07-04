ФАС планирует в 2018 году внести в закон изменения для развития конкуренции в ГОЗ

Федеральная антимонопольная служба планирует внести изменения в федеральный закон «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», рассчитанные на развитие конкуренции между поставщиками в сфере гособоронзаказа.

Предполагается, что в случае принятия поправок станет возможно заключать контракты с несколькими «едиными поставщиками» и распределить между ними объемы работ, передает ТАСС.

Ранее Госдума РФ приняла поправки в закон «О контрактной системе» в первом чтении. Проект об унификации госзакупок без торгов относит определение порядка принятия решения о закупке у единственного поставщика в ведение президента РФ.