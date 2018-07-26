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Экс-главу исполкома Тюлячинского района отправили под домашний арест

11:17, 26.07.2018
Экс-главу исполкома Тюлячинского района отправили под домашний арест
Фото: tulachi.tatarstan.ru

Бывший руководитель исполкома Тюлячинского района Республики Татарстан Рустям Нуруллин отправлен под домашний арест до 11 сентября. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее стало известно о задержании Нуруллина. Его подозревают в мошенничестве, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии Следкома, с июня 2011 по февраль 2018 года Нуруллин предоставлял преимущество двум аффилированным коммерческим организациям и ходатайствовал об их участии в конкурсах по выполнению госзаказа. В результате они получали подряды на общую сумму около 200 млн рублей.

Кроме того, бывшего руководителя исполкома Тюлячинского района подозревают в причастности к хищению 6 млн при выполнении контракта на строительство очистных сооружений.

Происшествия Татарстан
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