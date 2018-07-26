Экс-главу исполкома Тюлячинского района отправили под домашний арест

Бывший руководитель исполкома Тюлячинского района Республики Татарстан Рустям Нуруллин отправлен под домашний арест до 11 сентября. Об этом из зала суда сообщает корреспондент «Реального времени».

Ранее стало известно о задержании Нуруллина. Его подозревают в мошенничестве, служебном подлоге, злоупотреблении полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности.

По версии Следкома, с июня 2011 по февраль 2018 года Нуруллин предоставлял преимущество двум аффилированным коммерческим организациям и ходатайствовал об их участии в конкурсах по выполнению госзаказа. В результате они получали подряды на общую сумму около 200 млн рублей.



Кроме того, бывшего руководителя исполкома Тюлячинского района подозревают в причастности к хищению 6 млн при выполнении контракта на строительство очистных сооружений.