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Налоговая пытается обанкротить казанскую «АК Русич» из-за долга в 45,6 млн рублей

11:06, 25.07.2018
Налоговая пытается обанкротить казанскую «АК Русич» из-за долга в 45,6 млн рублей
Фото: pixabay.com

Федеральная налоговая служба и региональное управление подали иск о признании банкротом казанского ЗАО «Авиастроительная корпорация Русич».

Согласно опубликованным на сайте Арбитражного суда РТ данным, компания задолжала по налогам около 45,6 млн рублей. Дата суда пока не назначена.

Ранее директора общества уже штрафовали на 200 тыс. рублей за неуплату налогов. При этом обжаловать решение суда ни одна из сторон не стала.

Кроме того, ему назначили штраф в 3 тысячи рублей за невыплату сотрудникам предприятия долгов по зарплате в размере 1 млн рублей. После вмешательства прокуратуры РТ работники получили свои деньги.

ПроисшествияБизнес Татарстан
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