Госэкспертиза одобрила проект музея «Адмиралтейская верфь» в Казани

Казанский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проект строительства четырехэтажного музейного комплекса «Адмиралтейская верфь» в Казани. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Музейный комплекс площадью около 3,7 тыс. кв. м построят на берегу старого русла реки Казанки, на территории Адмиралтейской слободы. Объект будет включать в себя экспозицию об истории местного судостроения, фондохранилище, лабораторию и реставрационную мастерскую, говорится в сообщении.

Кроме того, здесь будет летняя выставочная площадка, а также парковка на 60 машин.



Строительство музейного комплекса «Адмиралтейская верфь» будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

