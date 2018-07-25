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Госэкспертиза одобрила проект музея «Адмиралтейская верфь» в Казани

09:57, 25.07.2018
Госэкспертиза одобрила проект музея «Адмиралтейская верфь» в Казани
Фото: скриншот gge.ru

Казанский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение на проект строительства четырехэтажного музейного комплекса «Адмиралтейская верфь» в Казани. Об этом сообщается на сайте учреждения.

Музейный комплекс площадью около 3,7 тыс. кв. м построят на берегу старого русла реки Казанки, на территории Адмиралтейской слободы. Объект будет включать в себя экспозицию об истории местного судостроения, фондохранилище, лабораторию и реставрационную мастерскую, говорится в сообщении.

Кроме того, здесь будет летняя выставочная площадка, а также парковка на 60 машин.

Строительство музейного комплекса «Адмиралтейская верфь» будет осуществляться за счет средств федерального бюджета.

ОбществоКультура Татарстан
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