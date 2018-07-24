В России к 2021 году планируют создать систему спасения экипажей подводных лодок

Минобороны России заказало разработку модульной системы спасения экипажей аварийных подводных лодок, лежащих на грунте. На эти цели выделят 221 млн рублей.

Согласно материалам, опубликованным на портале госзакупок, финансирование проекта под шифром «Лучина» распределено по годам. В 2018 году на него потратят 26,5 млн руб., в 2019-м — 91,5 млн руб., в 2020-м — 103 млн руб. Завершить работы по созданию системы планируют до 10 ноября 2020 года.

Исполнителем будет определен в сентябре 2018 года по итогам закрытого конкурса.

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