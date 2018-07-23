Под Казанью Росгвардия в погоне за пьяным обстреляла автокран

24 прицельных выстрела по колесам автокрана на базе шасси КАМАЗ пришлось сделать сотрудникам Росгвардии, чтобы задержать пьяного и ранее судимого угонщика грузовика. На два предупредительных выстрела в воздух мужчина не отреагировал, сообщили «Реальному времени» в МВД Татарстана.

Преследование грузовика началост 22 июля в 00.15 на Мамадышском тракте, когда водитель проигнорировал требование инспектора ДПС об остановке. Поскольку автомобилист двигался, постоянно нарушая правила дорожного движения, к задержанию подключились несколько нарядов ДПС — они обеспечивали безопасность водителей на дороге во время преследования.

Догнать автокран и прострелить ему колеса сотрудники полиции и Росгвардии смогли уже на дороге в село Высокая Гора. Там был задержан и водитель — 27-летний казанец с букетом судимостей, ранее лишенный прав за пьяную езду. От прохождения медосвидетельствования задержанный отказался.



По данным МВД, автокран был угнан с территории строительной организации в Высокой Горе, где лихач трудился охранником. Теперь ему грозит уголовная ответственность за повторное вождение в состоянии опьянения и угон.



Другое ЧП с участием строительной техники имело место в июне — в Казани кран упал на жилой дом.