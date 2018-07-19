Россия введет санкции против нескольких сотен физических и юридических лиц Украины
Правительство разрабатывает санкции в отношении Украины. Под ограничения должны попасть несколько сотен физических и юридических лиц, в том числе крупные бизнесмены и киевские чиновники.
В санкционный список планируют включить «нескольких сотен физлиц и порядка ста юрлиц», передает «Коммерсант» со ссылкой на источники в Белом доме. Под физлицами «подразумеваются бизнесмены, политики и госслужащие». Правительство заблокирует их активы, а также введет запрет на вывод капитала.
Отмечается, что за составление списка юридических лиц отвечают Минэкономики, Минпромторг и Минфин, а координирует работу первый вице-премьер Антон Силуанов.
К 1 августа ведомства должны представить «предложения по импортируемым из Украины товарам, в отношении которых могут применяться ответные меры ограничительного характера».
Ранее сообщалось, что Министерство финансов России подготовило план мероприятий по снижению влияния санкций на российскую экономику.ОбществоВласть
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