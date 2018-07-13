Apple представила новую линейку MacBook Pro повышенной производительности

Apple представила обновленную линейку ноутбуков MacBook Pro, производительность которых по сравнению с предшественниками повысилась на 50 и 70%.



В новых ноутбуках установлены процессоры Intel восьмого поколения Core i5, i7 и i9 с четырьмя и шестью ядрами, дисплеи True Tone, до 32 ГБ оперативной памяти. 15-дюймовая версия стала мощней на 70%, 13-дюймовая — на 50%, передает РБК.

По словам разработчиков, новые устройства ориентированы на профессионалов для работы в таких областях, как разработка приложений, дизайн, обработка и редактирование видео.

Ранее сообщалось, что аризонская компания Advanced Voice Recognition Systems (AVRS), специализирующаяся на программном обеспечении для распознавания речи, подала в суд на компанию Apple.