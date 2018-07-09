Минобороны РФ начало учения транспортной авиации в Оренбуржье

Минобороны РФ начало учения трех полков военно-транспортной авиации в Ивановской и Ульяновской областях. Затронуты подразделения в Оренбургской, Ростовской и Псковской областях.

«Экипажи трех авиационных полков военно-транспортной авиации, дислоцированных в Ростовской, Псковской и Оренбургской областях, приступили к перебазированию авиационной техники на оперативные аэродромы на территории Ивановской и Ульяновской областей», — сообщает пресс-служба министерства.

В ходе воздушных маневров экипажам предстоит выполнить задачи по переброске на большие расстояния и десантированию личного состава, грузов и военной техники.