В центре Перми жильцы дома, испугавшись обрушения, вызвали спасателей

Фото: Максим Платонов / Реальное время

В центре Перми в жилом доме №86 на улице Куйбышева прошла проверка из-за угрозы обрушения.

Инцидент произошел вечером 3 июля. Пермяки, услышав треск в стенах здания, немедленно вызывали спасателей. На место прибыли сотрудники МЧС, администрации Свердловского района, а также специалисты из политехнического университета.

Как оказалось, маячки на несущих конструкциях, предупреждающие о вероятных дефектах в доме, повреждений не имеют — угрозы обрушения нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

Напомним, ранее в Перми обрушился балкон вместе с человеком.