В Перми обрушился балкон вместе с человеком
В Перми с балкона третьего этажа упал мужчина.
Инцидент произошел днем 17 июня. Ограждение балкона полностью разрушилось, но несущее основание осталось целым. Балконы нижних этажей не пострадали, передают «Новости Перми».
Пермяка доставили в больницу. Как сообщает инспекция жилищного надзора Пермского края, на данный момент доступ на балкон ограничен, идут восстановительные работы.
Напомним, весной в Саратове произошло обрушение кирпичной кладки угла жилого пятиэтажного дома. Никто не пострадал.
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