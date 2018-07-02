Гособвинитель запросил 5 лет колонии для досудебщика по делу «Лизинг-гранта»

Сегодня в Вахитовском райсуде Казани прошли прения по делу Тимура Аюпова, признавшего вину в мошенничествах, легализации денежных средств и подделке документов по программе «Лизинг-грант». Гособвинитель запросил для него срок в 5 лет колонии общего режима.

Представитель потерпевшего Минэкономики РТ позицию прокуратуры поддержал. Адвокаты подсудимого сочли предложенное наказание слишком суровым. По их мнению, именно Аюпов оказал неоценимую помощь следствию, дав показания против президента АМСБ РТ, в том числе раскрыл информацию, куда пошли похищенные средства.

Напомним, вину в причастности к хищениям бюджетных средств на сумму 21,8 млн рублей Аюпов признал полностью, заключил досудебное соглашение и предстал перед судом отдельно от 23 других обвиняемых по делу. Ключевую роль в хищениях следствие приписывает экс-президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса Хайдару Халиуллину и его супруге. Оба вину не признают.