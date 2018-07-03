Минниханова пригласили на Сабантуй в Зауралье

Президента Татарстана Рустама Минниханова готовятся встретить на IX Всероссийском сельском Сабантуе в Курганской области.



Сабантуй пройдет на территории Альменевского района 14 июля. Организаторы ожидают, что в Зауралье приедут несколько тысяч человек из 30 субъектов России. Их будут развлекать артисты Курганской области и Татарстана, сообщают «URA.RU».

Регионы развернут свои национальные подворья. После обеда пройдут соревнования по национальным видам спорта, среди которых борьба на поясах корэш и конные состязания.

Ранее Минниханов в рамках рабочего визита в Алтайский край отпраздновал Сабантуй на территории туристско-рекреационной зоны «Бирюзовая Катунь».