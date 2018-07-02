Якорным арендатором ТЦ в Инорсе может стать «Лента»

Депутат горсовета Уфы Андрей Носков, контролирующий группу ПСК-6, рассказал о проектах застройщика. Якорным арендатором ТРК «Акварель» в Инорсе может стать «Лента».

Сейчас группа ведет с ретейлером переговоры, пишет «Коммерсант». Об остальных возможных арендаторах Носков рассказывать не стал, сославшись на коммерческую тайну.

По его словам, в первый торговый центр микрорайона компания вкладывает около 970 млн рублей.

Носков также рассказал, что на многофункциональный комплекс под рабочим названием «Статус» на пересечении проспекта Юлаева и 50 лет СССР группа потратит около 1,6 млрд рублей.

«В настоящий момент я ищу партнеров, готовых стать соинвесторами проекта», — заявил Носков.

Напомним, что строительство ТРК «Акварель» ведется в границах улиц Ферина, Летчика Кобелева, Валерия Лесунова и Фронтовых бригад.

По итогам 2017 года Носков вошел в тройку самых успешных депутатов горсовета Уфы. Его доход составил 147,8 млн рублей.