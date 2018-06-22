В Уфе продолжается строительство нового торгового центра в Инорсе

В уфимском микрорайоне Инорс продолжается строительство крупного торгово-развлекательного центра «Акварель». Площадь здания составит более 23 тысяч кв. м.

Объект появится в квартале в границах улиц Ферина, Летчика Кобелева, Валерия Лесунова и Фронтовых бригад, пишет портал ufacitynews.ru.

Еще в ноябре 2017 года сообщалось, что застройщиком ТЦ выступает ГК «ПСК-6». На первом этаже, скорее всего, появится «Лента». На втором появятся крупные магазины, а на четвертом будет организована детская зона, фуд-корт и кинотеатр. Также в торговом центре планируется разместить фитнес-центр и бассейн.