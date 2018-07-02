Андрей Канчельскис: «Я бы тоже так поставил автобус»

Первый тренер ФК «Уфа» Андрей Канчельскис высказался «Спорт-Экспрессу» насчет Черчесова, который вывел сборную России в четвертьфинал домашнего ЧМ-2018:



— Ну… А что он мне доказал? Добились результата. Кое-какого. А что он выиграл чемпионат Европы или чемпионат мира? Да, есть результат. Но здесь многое зависело от везения. Испанцы владели мячом. Был бы у них проворный нападающий, мы бы могли и уступить. А так, получается, весь матч защищались, выбивали мяч на трибуны. Это футбол? Если вам нравится такой футбол, то, пожалуйста. Мне — не нравится!



Я не спорю. У сборной есть конечный результат. Но свое мнение оставлю неизменным. Если помните, Бесков проиграл испанцам в финале чемпионата Европы и его уволили. Но он дошел до финала! Да у нас хватало тренеров, которые сильнее Черчесова. Ну что он мне доказал? Что поставил «автобус»? И что дальше? Я бы тоже так поставил автобус. Пока он меня ничем не удивил. Обыграл Саудовскую Аравию и Египет. С Испанией во многом повезло. Пусть он удивляет кого-то, кто занимается популизмом. Я не переобуваюсь, как некоторые. У меня с обувью все хорошо», — цитирует Канчельскиса «Спорт-экспресс».