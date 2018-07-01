В Оренбургской области числятся 53 обманутых дольщика

Прокуратура Оренбуржья насчитала в области 53 человека, считающихся обманутыми дольщиками. Все они приобретали квартиры в четырех официально учтенных «проблемных» объектах.

«В прокуратуре заявляют, что восстановление прав оренбуржцев запланировано в 2018 году», — пишет ria56.ru.

В надзорном ведомстве утверждают, что по каждому объекту приняты меры реагирования.

Всего в сфере долевого строительства по состоянию на 7 июня 2018 года на территории области осуществляли деятельность 44 застройщика, возводящие 146 многоквартирных домов с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Заключен 3 271 договор участия в долевом строительстве на общую сумму свыше 13 млрд рублей.

Ранее власти Оренбургской области сообщали, что в этом году намерены решить проблемы 19 дольщиков. Еще 36 человек должны получить жилье уже в следующем году.