Галимов официально вернулся в «Нефтехимик»

Нижнекамский «Нефтехимик» подписал новый контракт с форвардом Эмилем Галимовым на 2 сезона, сообщает официальный сайт клуба.

В мае хоккеиста выкупил ярославский «Локомотив», однако уже в июне вернул 26-летнего игрока «Нефтехимику» в обмен на права на форварда «Колорадо» Микко Рантанена.

В прошедшем сезоне нападающий выступал в составе нижнекамского клуба и в 46 матчах набрал 29 (15+14) очков.

Нижнекамцы заняли пятую строчку в регулярном первенстве КХЛ, набрав 94 очка. На стадии плей-офф «волки» вылетели в первом раунде, уступив «Трактору» в серии со счетом 4:1.