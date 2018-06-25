Лучший бомбардир «Нефтехимика» проходит просмотр в «Рубине»

Нападающий «Нефтехимика» Ризван Умаров находится в расположении казанского «Рубина». Об этом сообщает пресс-служба нижнекамского клуба.

Также вместе с казанской командой тренируется защитник Марат Ситдиков. Оба футболиста в прошедшем сезоне были основными игроками «Нефтехимика».

Ризван Умаров провел за нижнекамский клуб 19 матчей, в которых отметился 11 голами. Это третий показатель по всей зоне «Урал-Приволжье», где выступал «Нефтехимик». При этом все свои мячи нападающий забил с игры.

Марат Ситдиков провел 20 матчей в чемпионате ПФЛ, в 19 из которых выходил в основном составе.

Ранее «Реальное время» публиковало материал об игроках, способных усилить казанский клуб, в котором был отмечен и Ризван Умаров.

Напомним, прошлый сезон сложился для «Нефтехимика» не слишком удачно. Команда под руководством Юрия Уткульбаева заняла в ПФЛ шестое место, чем остались недовольны нижнекамские болельщики.