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США передали Турции первый истребитель F-35

00:28, 22.06.2018
США передали Турции первый истребитель F-35
Фото: pixabay.com

Американская компания Lockheed Martin передала представителям ВВС Турции первые многоцелевые истребители F-35.

Теперь два ударных самолета направятся на базу Люк в штате Аризона, где будут проходить подготовку турецкие летчики. Согласно договоренностям, Анкара должна получить более 100 машин пятого поколения, сообщает «РИА Новости».

Ранее стало известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ в мае 2019 года должны завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.

ПромышленностьОПК
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