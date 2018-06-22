США передали Турции первый истребитель F-35

Американская компания Lockheed Martin передала представителям ВВС Турции первые многоцелевые истребители F-35.

Теперь два ударных самолета направятся на базу Люк в штате Аризона, где будут проходить подготовку турецкие летчики. Согласно договоренностям, Анкара должна получить более 100 машин пятого поколения, сообщает «РИА Новости».



Ранее стало известно, что предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ в мае 2019 года должны завершить производство зенитных ракетных систем С-400 для поставок в Турцию.