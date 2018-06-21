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Сборная России по футболу получит $20 млн за выход в 1/8 финала ЧМ-2018 — СМИ

15:25, 21.06.2018
Сборная России по футболу получит $20 млн за выход в 1/8 финала ЧМ-2018 — СМИ
Фото: commons.wikimedia.org / Вячеслав Евдокимов

Футболисты и тренерский штаб сборной России получат в общей сложности $20 млн за выход в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2018.

Так, за победу над Саудовской Аравией футболисты получили $6 млн, а тренеры и техперсонал $2 млн, сообщает Life.ru со ссылкой на телеграм-канал «Старая площадь».

Победив команду Египта, которая и позволила выйти в плей-офф, игроки получат $9 млн, остальные $3 млн.

В случае победы в матче 1/8 финала сборная России получит еще $15 млн.

19 июня сборная России обыграла Египет. Игра прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:1.

СпортФутбол
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