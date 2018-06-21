«Крылья Советов» отправились на сборы в Сербию

«Крылья Советов» отправилась на свой первый летний учебно-тренировочный сбор, который пройдет в Сербии, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Как и год назад, «Крылья» будут жить и тренироваться в местечке Стара Пазова под Белградом в Футбольном национальном центре Сербии. Здесь же разместился казанский «Рубин».

В рамках подготовки запланировано два контрольных матча — о датах и соперниках будет объявлено позднее. Готовиться к сезону в Сербии «Крылья Советов» будут до 30 июня.

В расположении «Крыльев Советов» в данный момент находится 22 игрока.

Вратари: Евгений Конюхов, Гиорги Лория и Михаил Опарин.

Защитники: Али Гаджибеков, Георгий Зотов, Тарас Бурлак, Жозе Надсон, Михаил Тихонов, Никита Чичерин и Владимир Полуяхтов.

Полузащитники: Олег Ланин, Евгений Башкиров, Алан Чочиев, Данил Кленкин, Азер Алиев, Геннадий Киселев, Денис Ткачук и Срджан Мияйлович.

Нападающие: Сергей Корниленко, Илья Визнович и Александр Соболев.

Также в расположении «Крыльев» находится защитник Игорь Калинин из «Краснодара».