Тренер сборной Египта по футболу уйдет в отставку — СМИ
Тренер футбольной сборной Египта аргентинец Эктор Купер покинет пост после матча с Саудовской Аравией на чемпионате мира.
Такое решение приняла Египетская футбольная ассоциация. В первом туре группового этапа египтяне проиграли уругвайцам со счетом 0:1, передает «Коммерсант».
Накануне команда уступила сборной России со счетом 3:1, позволив россиянам впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира.СпортФутбол
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