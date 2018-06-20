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Тренер сборной Египта по футболу уйдет в отставку — СМИ

07:57, 20.06.2018

Тренер футбольной сборной Египта аргентинец Эктор Купер покинет пост после матча с Саудовской Аравией на чемпионате мира.

Такое решение приняла Египетская футбольная ассоциация. В первом туре группового этапа египтяне проиграли уругвайцам со счетом 0:1, передает «Коммерсант».

Накануне команда уступила сборной России со счетом 3:1, позволив россиянам впервые в истории выйти в плей-офф чемпионата мира.

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