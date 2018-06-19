ЧМ-2018: 19 июня — Россия открывает второй тур

Во вторник, 19 июня, на ЧМ-2018 по футболу закончится первый тур в последней подгруппе и в группе «А» Россия с Египтом сыграют матч второго тура.

Саранск,15.00 мск, группа «H», Колумбия – Япония, трансляция — «Матч ТВ»

Москва, 18.00 мск, группа «H», Польша – Сенегал, трансляция — «Матч ТВ»

Санкт-Петербург, 21.00 мск, группа «А», Россия – Египет, трансляция – «Россия 1».



Накануне Швеция обыграла команду Кореи 1:0 и вместе с мексиканцами возглавила группу «F» — у них по три очка. Корейцы и немцы очков не имеют.

В квартете «G» Бельгия крупно выиграла у Панамы — 3:0, а англичане вырвали победу у сборной Туниса — 2:1. Бельгийцы первые в этой группе, по разнице мячей опережая Англию.





