В Чувашии высказали претензии одному из авторов закона о добровольном изучении национальных языков

В Чебоксарах прошел круглый стол, посвященный проблемам добровольного изучения языков. В обсуждении принял участие один из авторов скандального законопроекта — депутат Госдумы Олег Николаев.

Многие из участников высказали ему претензии. Член Совета чувашских старейшин Владимир Акташ заявил, что совет поддерживает обязательное изучение национальных языков.

«В законе сказано, что изучение родного языка не должно идти в ущерб русскому языку. А как это определить? По каким критериям?» — приводит «Правда ПФО» слова депутата Госсовета республики Григория Данилова.

Ректор Чувашского госуниверситета Юрий Исаев обратил внимание на учебные пособия по родным языкам. По его словам, введение одного пособия в госреестр стоит 5 млн рублей.

Николаев же ответил, что Госдума принимает проект в виде правового коридора, конкретные решения должны подыскать местные власти.

Напомним, что завтра, 19 июня, нижняя палата парламента РФ рассмотрит законопроект об изучении родных языков в первом чтении.

Ранее курултай Башкирии потребовал от Госдумы дать регионам свободу в вопросах изучения национальных языков.

Писатель Вячеслав Ар-Серги рассказал «Реальному времени» о проблемах удмуртского языка и об опасности законопроекта для всех нацязыков страны.