ЧМ-2018: 15 июня пройдут матчи в группах «А» и «B»

15 июня на чемпионате мира по футболу-2018 в России продолжатся игры 1-го тура. Будет сыграно три поединка:

группа «A». Екатеринбург, 15:00 мск Египет — Уругвай. Трансляция — «Матч ТВ» группа «B». Санкт-Петербург, 18:00 мск Марокко — Иран. Трансляция — «Матч ТВ» группа «B». Сочи, 21:00 мск Португалия — Испания. Трансляция — Первый канал.

Накануне прошел матч открытия ЧМ-2018. Сборная России под руководством Станислава Черчесова разгромила команду Саудовской Аравии — 5:0.

Дублем отметился Денис Черышев, по разу отличились Юрий Газинский, Артем Дзюба и Александр Головин. Первый гол чемпионата забил Юрий Газинский на 12-й минуте.

Следующий матч группового этапа сборная России проедет 19 июня против сборной Египта.

