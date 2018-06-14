Владимир Путин поздравил Станислава Черчесова с блестящим началом ЧМ-2018

Президент России Владимир Путин позвонил главному тренеру национальной сборной Станиславу Черчесову после победы команды над соперниками из Саудовской Аравии в первом матче ЧМ-2018.

Произошло это во время послематчевой пресс-конференции 54-летнего специалиста. Черчесов покинул зал с журналистами, а после разговора сообщил, что глава государства «поздравил и попросил передать футболистам благодарность за их игру, которая порадовала всю страну», сообщает корреспондент Sport24.ru.



Напомним, сборная России с разгрома команды Саудовской Аравии — 5:0 начала свой домашний чемпионат мира по футболу-2018. Следующий матч в подгруппе «А» команда Черчесова сыграет 19 июня против соперников из Египта.

