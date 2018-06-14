Станислав Черчесов: «Если кто-то наденет корону — постараемся ее сбить»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов после победы над командой Саудовской Аравии (5:0) отметил:

— Мы можем радовать болельщиков или нет, но мы честно выполняем свою работу. И сегодня, и вчера я был расслаблен, потому что верю в своих футболистов. Я знаю, что они готовы, что они выполняют наши задания. Чего мне напрягаться?



Как успокоить эмоции после такой победы? Это лучше, чем если бы мне звонили и говорили, что мы плохие. Забыть такой матч в одну секунду нельзя.

Дадим футболистам порадоваться за ужином, а завтра уже будем двигаться дальше, смотреть Египет, делать выводы. У нас нет основного состава. Если кто-то наденет корону — постараемся ее сбить. Если не получится — у нас большие стадионы, место найдется для всех, кто с коронами, — передает слова Черчесова корреспондент Sport24.ru.

