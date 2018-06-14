Денис Черышев: «Впереди два очень тяжелых матча»

Автор дубля в ворота сборной Саудовской Аравии Денис Черышев поделился эмоциями после матча. Напомним, сборная России выиграла стартовый матч ЧМ-2018 со счетом 5:0.

— Я даже не мечтал о таком. Был очень рад выйти на поле, старался выполнять указания тренера. Слава богу, что команда выиграла, я очень рад. Мы должны быть довольны, но на этом не останавливаться, потому что впереди два очень тяжелых матча. Мы должны в них выигрывать, чтобы проходить дальше. Черчесов выпускал с установкой компактно играть в обороне и постараться забить на контратаках. Очень довольны, что все получилось. Сейчас много эмоций. Спасибо всем, кто в меня верил. Хочу, чтобы моя семья насладилась этим моментом. Они много намучились со мной, они заслужили эту радость, —рассказал Черышев в эфире «Матч ТВ».