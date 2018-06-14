Юрий Газинский: «Это мечта детства — сыграть на таком турнире»

Полузащитник сборной России поделился своими впечатлениями после разгрома Саудовской Аравии (5:0) в матче открытия ЧМ-2018:

— Это мечта детства — сыграть на таком турнире, тем более домашнем. Что касается моего гола, то не столь важен он, как результат команды. Мне помогли партнеры по команде. Кстати, мне удалось забить и первый гол на домашнем стадионе «Краснодара». Трясло ли, когда выходил на поле? Лукавить не буду, волнение было. Такой крупный турнир, без этого никуда, — сказал Газинский в эфире «Матч ТВ».

Газинский открыл счет на 12-й минуте матча с арабами.

