Бегемоты в Калининграде предсказали ничью в первом матче ЧМ-2018

Бегемоты калининградского зоопарка Миля и Глясик предсказали исход первого матча чемпионата мира по футболу 2018 года между сборной России и командой Саудовской Аравии, сообщает «РИА Новости».

«Устроить такое шуточное голосование зоопарк решил в честь открытия турнира и первого матча российской команды. Почетная роль оракулов досталась паре бегемотов Миле и Глясику неслучайно: эти животные являются символом зоопарка. Оба появились на свет в Калининграде — Глясик в 1991-м, а Миля в 2000 году», — рассказала секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

Первым в вольер вышел Глясик и без колебаний направился к порции под зеленым флагом. Второй появилась Миля. Она продегустировала порцию под российским флагом, попробовала порцию супруга, но затем после некоторых размышлений, продемонстрировав зрителям свой характер, вернулась и отдала предпочтение отечественной продукции под триколором.

Таким образом, животные склоняются к ничьей между сборными России и Саудовской Аравии. Матч стартует 14 июня в 18.00 мск.

