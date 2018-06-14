Игроки «Рубина» не попали в стартовый состав сборной России на матч открытия ЧМ-2018

Стал известен стартовый состав сборной России на матч открытия чемпионата мира по футболу — 2018 с Саудовской Аравией. Отметим, что игроки казанского «Рубина» остались на скамейке запасных.

Состав выглядит следующим образом: вратарь Игорь Акинфеев, защитники Марио Фернандес, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич и Юрий Жирков, полузащитники Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Александр Головин и Алан Дзагоев, нападающий Федор Смолов.



Матч группы А пройдет на московской арене «Лужники» и начнется в 18.00 мск.



«Реальное время» ведет прямую трансляцию с открытия ЧМ-2018.