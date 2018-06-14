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Болельщики могут отпроситься домой с работы пораньше ради матча-открытия сборной России

16:30, 14.06.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России

Болельщики сборной России могут попросить у своих работодателей отпустить их пораньше с работы на матч открытия чемпионата мира — 2018 против Саудовской Аравии.

Для этого им необходимо лишь предоставить служебную записку с подписью председателя Оргкомитета «Russia-2018» Аркадия Дворковича.

Матч Россия — Саудовская Аравия состоится сегодня, 14 июня, на стадионе «Лужники». Начало в 18.00 по московскому времени. Мундиаль продлится до 15 июля, когда состоится финальный матч.

В группе А со сборной России выступают также команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.


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