Болельщики могут отпроситься домой с работы пораньше ради матча-открытия сборной России

Болельщики сборной России могут попросить у своих работодателей отпустить их пораньше с работы на матч открытия чемпионата мира — 2018 против Саудовской Аравии.



Для этого им необходимо лишь предоставить служебную записку с подписью председателя Оргкомитета «Russia-2018» Аркадия Дворковича.

Матч Россия — Саудовская Аравия состоится сегодня, 14 июня, на стадионе «Лужники». Начало в 18.00 по московскому времени. Мундиаль продлится до 15 июля, когда состоится финальный матч.

В группе А со сборной России выступают также команды Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.



