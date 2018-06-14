Минниханов встретился с Алиной Загитовой
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов встретился с чемпионкой олимпийских игр 2018 года в женском одиночном фигурном катании Алиной Загитовой. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.
«С Алиной Загитовой!» — коротко написал Минниханов.
Напомним, что в феврале фигуристка Алина Загитова завоевала золотую медаль в женском одиночном катании. Минниханов направил фигуристке и ее тренеру Этери Тутберидзе поздравительную телеграмму по случаю победы.
Отметим, что Алина Загитова родилась и делала первые шаги в фигурном катании в Татарстане, но потом вместе с семьей переехала в Ижевск.
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