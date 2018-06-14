Специалисты Кадастровой палаты РТ бесплатно проконсультируют казанцев

Фото: Кадастровая палата РТ

Специалисты Кадастровой палаты РТ проведут бесплатные консультации для казанцев.

Бесплатно проконсультироваться о том, как правильно оформить покупку, продажу или межевание земельного участка, дачи или дома смогут казанцы 19 июня во всех офисах МФЦ. Консультации ведущих специалистов Кадастровой палаты по РТ можно будет получить с 9.00 до 14.00 по адресам: ул. Авангардная, 74; Гагарина, 103; Кулагина, 1; Кулахметова, 25/1; проспект Ямашева, 82; проспект Победы, 100.

Обратиться за консультацией можно по любым вопросам, касающимся кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства. И поскольку ситуации, из-за которых возникают земельные споры, требуют тщательного анализа, организаторы акции советуют захватить с собой на консультацию документы на недвижимость.