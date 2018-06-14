Юрий Шевчук — гостям ЧМ-2018: «Немцы, приезжайте! Я приглашаю вас!»

Лидер группы ДДТ Юрий Шевчук в интервью немецкому изданию Spiegel призвал болельщиков не бояться ехать в Россию на матчи чемпионата мира, сообщает «Спорт-Экспресс». Сегодня, 14 июня, рок-музыканты выступят на открытии фан-зоны мирового первенства в Самаре.

— Вы, немцы, конечно же, неправы, если боитесь ехать к нам, — сказал Шевчук. — В Берлине, Лондоне или Париже есть намного более опасные места, чем у нас. Заявляю с полной ответственностью: в этом смысле у нас безопасно. Немцы, приезжайте! Я приглашаю вас!

Чемпионат мира открывается сегодня матчем Россия — Саудовская Аравия. Начало — в 18.00 мск.

