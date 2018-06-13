Владимир Путин: «Спорт — вне политики. Хотим, чтобы гости ЧМ поняли нашу уникальную культуру»

Сегодня в Москве на заседании конгресса ФИФА президент России Владимир Путин выступил с речью, в которой поблагодарил организацию за положительное отношение к России и придерживание принципов нейтралитета.

«Осталось всего несколько часов до начала этого замечательного события для всех друзей футбола. Мы готовились к этому одной большой командой. Подготовка к этому футбольному фестивалю была возможна лишь с помощью всей футбольной семьи.

Инфантино руководит ФИФА в очень тяжелые времена. Но хотелось бы поблагодарить его за его принципы, справедливость и положительное отношение к России.

Спорт вне политики. Чемпионат мира для всех, кто приедет в Россию, будет комфортным и положительным. Мы хотим, чтобы люди поняли нашу уникальную культуру и захотели вернуться», — заявил Владимир Путин.

Чемпионат мира в России стартует 14 июня матчем хозяев со сборной Саудовской Аравии. Продлится мундиаль до 15 июля.