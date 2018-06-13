В «Яндекс.Навигаторе» появился раздел с информацией о перекрытии улиц в дни ЧМ-2018

В приложении «Яндекс. Навигатор» появился раздел с данными о перекрытиях улиц в дни проведения матчей чемпионата мира по футболу. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе «Яндекса».

Информация будет учитываются при построении маршрутов, поэтому водителю не нужно самому искать варианты объезда. Это позволит избежать пробок на дорогах.

При этом, если водителю будет необходимо проехать на одну из перекрытых улиц, навигатор покажет, до какого места пользователь сможет добраться, а какой участок пути будет закрыт. Кроме того, водитель может открыть слой парковок и подобрать подходящий вариант.

В приложении «Яндекс. Навигатор» доступны данные о перекрытиях в Саранске, Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Калининграде, Екатеринбурге, Волгограде и Ростове-на-Дону. Скачать его можно в App Store и Goоgle Play.

Ранее «Реальное время» писало, что «народные картографы» из городов, принимающих матчи ЧМ-2018, перевели схемы на английский язык для иностранных болельщиков.