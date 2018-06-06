Новости недвижимости

19:31 МСК
Новости раздела
Недвижимость

ЖК «Паруса» попросил увеличить количество этажей, чтобы сократить расходы на стройку

18:16, 06.06.2018 1
ЖК «Паруса» попросил увеличить количество этажей, чтобы сократить расходы на стройку
Фото: stroyinspector.ru

На публичных слушаниях директор ООО «РентСити» Андрей Даричев попросил о том, чтобы для строящегося ЖК «Паруса» на улице Аделя Кутуя увеличили количество допустимых этажей.

— Всего в комплексе будет три дома переменной этажности. Первый дом — 10—12 этажей, второй и третий запланировали по 20 этажей, но сейчас просим разрешения на 22 и 24. Обсуждали это с Татьяной Прокофьевой (главный архитектор Казани, — прим. ред.), она не против, просим, чтобы это согласовали, — передает слова Андрея Даричева журналист «Реального времени».

Изменившиеся планы по этажности домов он объяснил желанием хоть как-то сократить расходы на строительство ЖК. Представители компании также предоставили варианты транспортной схемы на ближайших дорогах.

НедвижимостьОбщество Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 19:13
    Как всегда не думают о транспортной и социальной инфраструктуре
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем