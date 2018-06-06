ЖК «Паруса» попросил увеличить количество этажей, чтобы сократить расходы на стройку

На публичных слушаниях директор ООО «РентСити» Андрей Даричев попросил о том, чтобы для строящегося ЖК «Паруса» на улице Аделя Кутуя увеличили количество допустимых этажей.

— Всего в комплексе будет три дома переменной этажности. Первый дом — 10—12 этажей, второй и третий запланировали по 20 этажей, но сейчас просим разрешения на 22 и 24. Обсуждали это с Татьяной Прокофьевой (главный архитектор Казани, — прим. ред.), она не против, просим, чтобы это согласовали, — передает слова Андрея Даричева журналист «Реального времени».

Изменившиеся планы по этажности домов он объяснил желанием хоть как-то сократить расходы на строительство ЖК. Представители компании также предоставили варианты транспортной схемы на ближайших дорогах.