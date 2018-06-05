Александр Жаров сохранит пост главы Роскомнадзора

Александр Жаров не покинет пост главы Роскомнадзора. Об этом сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков.



«Я не буду говорить про будущего (главу Роскомнадзора), Жаров остается на своем посту», — цитирует Носкова ТАСС.



В последнее время на главу Роскомнадзора обрушилась волна критики из-за блокировки популярного мессенджера Telegram, который отказался предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Некоторые СМИ и тelegram-каналы сообщали, что отставка Жарова ожидается до конца апреля. Сам Жаров тогда называл слухами информацию о своей возможной отставке.